2025-2026 PartiesLiezl’s Fifteenth Annual Tea PartyBy Site Staff - July 28, 2026Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Seated (left to right): Dee Wade, Sur Sprovieri, Norah Daly, Laura Mariano; Standing (left to right): Natalie McSharry, Daphne Nikolopoulos, Cassie Lawton, Olivia Lawton Lynn Miller, Marie Krause, Peggy Cannon, Jennifer Taylor Geraldine Stanko, Chrystal Gannon Corrine Poor, Liezl Els, Carol Poor, Mary DeFilio Seated (left to right): Terrie Piatt, Dara Budnick, Barbara Nicklaus, Delores Colton; Standing (left to right): Ann Kohlmeyer, Christie Strunk, Rachel Azqueta, Patty McDonald, Nan O’Leary, Christine McCullaWho: Liezl ElsWhat: Liezl’s Fifteenth Annual Tea Party: Journey to PortugalWhere: Els Residence, North Palm BeachPhotos by Tracey Benson PhotographyFacebook Comments
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